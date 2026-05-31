Русское географическое общество создаст 3D-карту затонувших кораблей

Русское географическое общество (РГО) разрабатывает онлайн-карту затонувших кораблей в Черном и Азовском морях. Проект включает суда, покоящиеся на дне со времен Крымской войны, а также Первой и Второй мировых войн, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Каждое судно тщательно изучается водолазами, которые проводят подводные съемки. На основе полученных данных специалисты по компьютерной графике создают 3D-модели. Одним из объектов исследования стал теплоход «Ростов», торпедированный немецкой подлодкой, капитан которого спас пассажиров, направив корабль к берегу.

По словам президента Ассоциации подводной деятельности Крыма Вячеслава Кулешова, это место стало настоящей подводной достопримечательностью. Исследователи используют буи для обозначения места работ, однако их часто сносит.