РТУ МИРЭА: ученые создали удобрение, значительно увеличивающее размер плодов

Ученые Российского технологического университета смогли создать микробиологическое удобрение, которое сделает плоды гораздо крупнее. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Там отметили, что в основу научной разработки легло использование азотофиксирующих бактерий, способных к преобразованию атмосферного азота в форму, которая доступна для растений.

Главная отличительная черта по сравнению с традиционными минеральныхми удобрениями состоит в том, что микробиологические — более бережные и эффективные. Благодаря им ускоряется рост растений, восстанавливается почва, улучшается усвоение минералов и подавляются вредоносные микроорганизмы. Итог — более крупный и здоровые плоды.