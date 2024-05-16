RTE: ученые выяснили, что дети с ожирением в среднем доживают до 50 лет | 360°

Наука 16 мая 2024, 17:14 RTE: ученые выяснили, что дети с ожирением в среднем доживают до 50 лет

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Ученые немецкой биологической компании Stradoo провели исследование и выяснили, что дети, страдающие ожирением, могут иметь низкую продолжительность жизни. Об этом сообщил сайт RTE.

Исследователи установили, что люди, у которых ожирение развилось в раннем детстве, живут примерно в два раза меньше. Средняя продолжительность их жизни составляет 50 лет.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», если вовремя решить проблему лишнего веса, можно значительно снизить риски преждевременной смерти.