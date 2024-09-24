RT: российские ученые разработали биосенсор на основе меди для контроля качества воды

Специалисты Тульского государственного университета в сотрудничестве с учеными из других российских вузов разработали компактные биосенсоры, предназначенные для измерения уровня загрязнения воды органическими примесями. Об этом сообщил RT .

Основой инновации стали наноструктуры меди, известные своим превосходным проводящих свойствами. Вторым ключевым компонентом стали специфические микроорганизмы, которые обладают устойчивостью к воздействию токсичных медных ионов.

Исследователи отметили, что эти датчики будут недороги в производстве и займет важное место в системах мониторинга качества водоемов. Уровень загрязнения воды органическими веществами определяется через биохимическое потребление кислорода (БПК), который варьируется из-за биохимического разложения органики и дыхательных процессов микроорганизмов.

Для разработки этих миниатюрных и чувствительных БПК-датчиков ученые используют микроорганизмы в сочетании с различными многообещающими наноматериалами, включая ультратонкие медные листы.