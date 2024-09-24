RT: российские ученые разработали биосенсор на основе меди для контроля качества воды
Специалисты Тульского государственного университета в сотрудничестве с учеными из других российских вузов разработали компактные биосенсоры, предназначенные для измерения уровня загрязнения воды органическими примесями. Об этом сообщил RT.
Основой инновации стали наноструктуры меди, известные своим превосходным проводящих свойствами. Вторым ключевым компонентом стали специфические микроорганизмы, которые обладают устойчивостью к воздействию токсичных медных ионов.
Исследователи отметили, что эти датчики будут недороги в производстве и займет важное место в системах мониторинга качества водоемов. Уровень загрязнения воды органическими веществами определяется через биохимическое потребление кислорода (БПК), который варьируется из-за биохимического разложения органики и дыхательных процессов микроорганизмов.
Для разработки этих миниатюрных и чувствительных БПК-датчиков ученые используют микроорганизмы в сочетании с различными многообещающими наноматериалами, включая ультратонкие медные листы.