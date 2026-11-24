Уровень рождаемости на планете впервые за всю историю наблюдений опустился ниже порога воспроизводства населения. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование американских экономистов Хесуса Фернандеса-Вильяверде и Патрика Норрика.

По расчетам ученых из Пенсильванского и Северо-Западного университетов, суммарный коэффициент рождаемости в 2026 году снизился до 2,19 ребенка на женщину. Для сохранения численности населения в среднем по миру этот показатель должен находиться на уровне не менее 2,2.

Авторы работы подчеркнули, что подобного спада не фиксировали даже во время мировых войн или пандемий. Демографические изменения и глобальное старение населения создают существенную нагрузку на экономику и пенсионные системы.