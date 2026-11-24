Рождаемость в мире впервые упала ниже порога воспроизводства
Уровень рождаемости на планете впервые за всю историю наблюдений опустился ниже порога воспроизводства населения. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на исследование американских экономистов Хесуса Фернандеса-Вильяверде и Патрика Норрика.
По расчетам ученых из Пенсильванского и Северо-Западного университетов, суммарный коэффициент рождаемости в 2026 году снизился до 2,19 ребенка на женщину. Для сохранения численности населения в среднем по миру этот показатель должен находиться на уровне не менее 2,2.
Авторы работы подчеркнули, что подобного спада не фиксировали даже во время мировых войн или пандемий. Демографические изменения и глобальное старение населения создают существенную нагрузку на экономику и пенсионные системы.