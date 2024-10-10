Rostovgazeta.ru: ученые нашли новый способ хранения энергии

Исследователи Университета Нового Южного Уэльса сделали значительный прорыв в аккумуляторных технологиях, используя органические кислоты из вина и сладостей. Об этом сообщила Rostovgazeta.ru .

Они заменили экологически вредный графит, необходимый для литий-ионных батарей, на вещества из яблочной и винной кислот, которые можно получить из пищевых отходов. Этот новый прототип уже показал лучшие характеристики: большая емкость и реже требуемая подзарядка, что может увеличить время работы устройств, таких как смартфоны и электромобили.

Ученые акцентируют внимание на экологичности и доступности таких аккумуляторов, планируя дальнейшую разработку для промышленного использования и интеграцию в устойчивые системы, например, натрий-ионные батареи.