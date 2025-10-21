Российский космонавт снял таймлапс полета самой яркой кометы года

Роскосмос показал видео ярчайшей кометы года — C/2025 A6 (Lemmon) — с борта Международной космической станции. Его снял российский космонавт Олег Платонов.

На кадрах хорошо виден газо-пылевой хвост кометы.

«„Хвостатая странница“ возвращается к центру Солнечной системы примерно раз в тысячелетие», — напомнили в Роскосмосе.

Комета под названием C/2025 A6 Lemmon максимально сблизится с Землей во вторник, 21 октября. Россияне смогут наблюдать ее бинокль или любительский телескоп.

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Язев напомнил, что небесное тело пройдет на минимальном расстоянии от Земли — 89 185 647 километров.