Российские ученые создали сверхбыстрый детектор инфракрасного излучения

Ученые из НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Сколтеха, МПГУ и НИУ ВШЭ разработали уникальный детектор инфракрасного излучения, работающий в 100 миллионов раз быстрее аналогов. Об этом сообщает сайт RT со ссылкой на пресс-службу МИСИС.

Устройство способно обновлять данные свыше миллиарда раз в секунду, используя пленки из углеродных нанотрубок. Новая технология найдет применение в оптических микросхемах, используемых в тепловизорах, медицинских биосенсорах, системах безопасности и астрономии.

Детектор обладает высокой скоростью благодаря уникальным свойствам нанотрубок, обеспечивающих низкую теплоемкость и высокую электропроводность. Исследователи подчеркнули возможность создания оптических нейронных сетей и новых сопроцессоров для микроэлектроники и телекоммуникаций.

Эти разработки обещают значительно повысить эффективность и скорость обработки данных. Результаты исследования опубликовали в журнале Applied Physics Letters.