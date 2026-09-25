В России создали наночастицы с лимонной кислотой для ускорения заживления ран

Российские ученые разработали наночастицы для ускорения заживления ран, объединив церий, лимонную кислоту и целлюлозу. Об этом сообщает РИА Новости пресс-служба Российского научного фонда.

Новая технология позволяет бороться с окислительным стрессом и бактериальным воспалением одновременно. Проблема заключалась в том, что наночастицы церия убивают микробы, но склонны слипаться, теряя лечебные свойства. Лимонная кислота (Е330) решила проблему слипания, а целлюлоза послужила каркасом, удерживающим церий и дополнительные лекарства, например антибиотики. Это делает эффект препарата более длительным и сильным, пишет Ferra.ru.

Сейчас исследователи завершают испытания гибридного материала на животных с полнослойными инфицированными ранами. Разработка защищена патентом РФ, результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences. В проекте участвовали Сеченовский, Пироговский, Курский и Ярославский университеты, а также НИТУ МИСИС.