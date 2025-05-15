Российские ученые разработали прорывные технологии в рамках проекта «Передовые инженерные школы»

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) презентовали новейшие инженерные разработки, способные обеспечить технологическое лидерство России и привлечь внимание международных партнеров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В рамках проекта «Передовые инженерные школы» были представлены универсальные моделирующие комплексы для робототехники, современные испытательные системы для космического оборудования и уникальные компоненты для изготовления высокопроизводительных микросхем и MEMS-технологий.

Эти достижения демонстрируют высокий потенциал российских инженеров и ученых, открывают перспективы выхода отечественных продуктов на мировой рынок и укрепления позиций России в области высоких технологий.