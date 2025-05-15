Российские ученые разработали прорывные технологии в рамках проекта «Передовые инженерные школы»

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) презентовали новейшие инженерные разработки, способные обеспечить технологическое лидерство России и привлечь внимание международных партнеров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу вуза.
В рамках проекта «Передовые инженерные школы» были представлены универсальные моделирующие комплексы для робототехники, современные испытательные системы для космического оборудования и уникальные компоненты для изготовления высокопроизводительных микросхем и MEMS-технологий.
Эти достижения демонстрируют высокий потенциал российских инженеров и ученых, открывают перспективы выхода отечественных продуктов на мировой рынок и укрепления позиций России в области высоких технологий.
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