Российские ученые разработали новый препарат против тромбов

В России разработали новый препарат против тромбов «Ангипур»

Отечественный препарат «Ангипур» для предотвращения образования тромбов проходит третью фазу клинических исследований. Разработчики рассчитывают, что лекарство поступит в продажу в течение одного-двух лет, сообщил РИА «Новости» декан Волгоградского медицинского университета Виктор Сиротенко.

Препарат относится к антиагрегантам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов. Его планируют применять при инфаркте миокарда и операциях на коронарных артериях, в том числе при установке стентов.

«Препарат проходит третью фазу клинических исследований, в которой оценивают эффективность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах», — объяснил Сиротенко.

По его словам, в ходе исследований «Ангипур» показывает высокую эффективность относительно препаратов сравнения. Предварительные результаты указывают на возможность снижения риска кровотечений — одного из осложнений терапии.

Разработка продолжалась около 10 лет.

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