Российские ученые разработали инновационный гель для лечения гнойных ран и ожогов

Специалисты из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА разработали инновационный гель на основе хлорина, предназначенный для фотодинамической терапии трофических язв и гнойных ран. Об этом сайту RT сообщили в пресс-службе университета.

После активации светом гель начинает продуцировать активные формы кислорода, эффективно уничтожающие болезнетворные бактерии без вреда для тканей организма. Этот метод действенен даже против устойчивых к антибиотикам патогенов.

Гель успешно проходит испытания in vitro в лабораторных условиях. Его планируют применять для лечения сложных ран, ожогов, операционных швов и трофических, незаживающих язв. Разработчики выбрали консистенцию геля для удобства применения и стабильности действующего вещества при хранении.

По словам ученых, обработка ран этим гелем обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными средствами. Активный кислород не повреждает здоровые ткани и не вызывает побочных эффектов.