Российские ученые разработали эффективный растворитель для получения экстракта брусники

Исследователи из Кольского научного центра РАН в Апатитах и Санкт-Петербургского государственного университета совершили прорыв в получении экстракта брусники. Результаты их труда опубликованы в журнале Processes, сообщил RT .

Эксперты нашли способ извлечь максимум пользы из брусники с помощью нового вещества. Он относится к эвтектическим растворителям, которые разрабатываются специально под каждый вид сырья. Это делает их более эффективными по сравнению с традиционно используемыми этанолом и водой.

Ученые создали шесть вариантов смеси на основе молочной кислоты, добавив в некоторые из них бетаин, а в другие — хлорид холина. Эксперименты показали, что лучшая комбинация — это смесь бетаина, молочной кислоты и воды в пропорции 1:10:5. Она позволяет получить в пять-восемь раз больше полезных веществ, чем при использовании этанола.