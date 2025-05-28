Российские ученые раскрыли тайны формирования лунного Моря Изобилия

Специалисты ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из других научных центров установили, в какой период в районе Моря Изобилия на Луне извергались вулканы. Для этого они проанализировали образцы лунного грунта, доставленные на Землю советской станцией «Луна-16» в 1970 году, написал RT .

Благодаря новым методам анализа ученым удалось определить точный возраст лунных базальтов. Это важно для понимания истории Луны и может пригодиться при планировании будущих лунных экспедиций.

Лунными морями называют обширные темные равнины на поверхности спутника Земли, образованные застывшей базальтовой лавой. Их изучение помогает понять, как развивался вулканизм на Луне.

Авторы исследования проанализировали образец реголита, который содержит крошечные (до 1,5 миллиметров) обломки базальтовых пород. Эти фрагменты образовались в результате дробления древних лавовых потоков, заполнивших ударный бассейн Моря Изобилия.

Ученые установили, что 14 микрофрагментов лунного базальта образовались примерно 3,6 миллиарда лет назад. Именно в этот период на Луне проявлялась бурная вулканическая активность, в результате которой на поверхности оказалась большая часть лавы, составившей Море Изобилия.

Некоторые образцы оказались древнее — их возраст около 3,9 миллиарда лет. Эти породы могут представлять собой первичное базальтовое наполнение Моря Изобилия, по крайней мере, в некоторых частях бассейна. Вероятно, из таких пород состоят горные массивы, рядом с которыми находилось место посадки «Луны-16».