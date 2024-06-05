Российские ученые придумали устройство для диагностики легочных заболеваний на основе ИИ

Российские ученые при партнерстве с Сеченовским университетом создали устройство для диагностики легочных заболеваний на основе ИИ. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как пояснил научный лидер проекта Сергей Давыдов, основой устройства является турбинный спирометр для измерения скорости и объема воздушного потока. Он позволяет собирать данные о газообмене и функции легких в режиме реального времени, а ИИ точно интерпретирует данные и заблаговременно прогнозирует обострения заболеваний.

В будущем устройство хотят дополнить модулями для анализа шумов при дыхании и SpO2-сенсором.