Российские ученые придумали способ производства наноматериалов из спирта

Ученые ЧГУ предложили получать нанотрубки для электроники из спирта

Российские ученые предложили новый способ получения углеродных нанотрубок с помощью спирта. Результаты исследования опубликовали в журнале Nanomaterials .

Разработка может удешевить производство наноматериалов для электроники и медицины, сообщили в Череповецком госуниверситете.

Вместо сложных и дорогих катализаторов авторы использовали пароводяную плазменную горелку. Электрическая дуга нагревает водно-спиртовой раствор до ионизации, пары спирта разлагаются на атомы углерода, которые затем конденсируются в наноструктуры. В опытах применяли этанол, пропанол и бензол.

Главное преимущество метода — отсутствие предварительной подготовки катализатора и многостадийной очистки. Технология позволяет вести непрерывное производство, тогда как классические способы требуют остановок для замены электродов.

В перспективе разработку можно использовать для создания композитных материалов, электродов суперконденсаторов и систем адресной доставки лекарств. Ученые планируют изучить влияние кислорода и водорода на образование нанотрубок, а также оценить выход материала из разных видов сырья.

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