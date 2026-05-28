Российские ученые представили инновационные разработки в различных областях науки

На собрании Российской академии наук 26 мая были отмечены выдающиеся научные достижения отечественных ученых. Среди них — кардиостимулятор с искусственным интеллектом (ИИ), способный восстанавливать правильную работу сердца, а также живой заменитель кожи для лечения ожоговых ран. Об этом написали «Известия» .

Одним из значимых событий стало введение в эксплуатацию Сибирского радиогелиографа — уникального инструмента для изучения Солнца. Этот мегапроект позволит ученым наблюдать за процессами в солнечной короне и прогнозировать космическую погоду. Ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Анфиногентов подчеркнул, что установка поможет раскрыть одну из главных тайн Солнца — механизм нагрева его короны, добавила газета «Взгляд».

Также были отмечены исследования глубоководных сообществ многоклеточных организмов, проведенные учеными из Национального центра морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН и Института океанологии имени П. П. Ширшова. Специалисты обнаружили обширные экосистемы на глубине от 5800 до 9533 метров, которые существуют за счет хемосинтеза. Эти открытия могут пролить свет на возможность существования жизни в океанах спутников Юпитера и Сатурна.

Еще одним значимым достижением стала разработка первого отечественного кардиостимулятора, позволяющего пациентам безопасно проходить процедуру магнитно-резонансной томографии. Устройство оснащено системой на основе ИИ, которая в непрерывном режиме анализирует работу сердца и в случае выявления нарушений может самостоятельно корректировать режим стимуляции.