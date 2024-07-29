Российские ученые предложили вторично заболачивать торфяники для предотвращения пожаров

Ученые БФУ имени И. Канта предложили восстановить способность торфяника удерживать воду для решения экологических проблем, в том числе для предотвращения пожаров. Об этом сообщила «Газета.ru».

Заброшенные торфяники подвержены сильным пожарам при высыхании. Вторичное заболачивание займет длительное время, наполнение водой происходит в среднем в течение пяти лет. При этом восстановление растительных сообществ может длиться десятилетия.

Отмечается, что ученые всячески содействуют процессу. Однако часто лучшая помощь человека — только мониторинг и минимальное вмешательство.

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