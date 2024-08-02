Российские ученые открыли новый вид древних морских черепах

Ученые из Зоологического института РАН и Луганского государственного педагогического университета выявили древнейший вид морских черепах Protrachyaspis shorymensis. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на Луганский информационный центр.

Специалисты предположили, что эти черепахи размером около метра жили около 45 миллионов лет назад. Особенности строения их плечевых костей и челюстного аппарата указывают на то, что данный вид питался растительной пищей.

Отмечается, что ближайший известный родственник обнаруженных черепах моложе них на 20 миллионов лет.

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