Российские ученые открыли новый метод изучения двойных черных дыр

Российские ученые разработали новую методику для исследования двойных сверхмассивных черных дыр. Этот подход основан на данных многолетних наблюдений за пятью блазарами с помощью радиотелескопа РТ-22 в Симеизе (Крым), написал сайт ferra.ru .

Новая методика позволяет определить массу черных дыр, их орбитальные характеристики, скорость движения и энергообмен, а также вычислить период жизни систем до объединения. Анализ показал, что все изученные блазары представляют собой системы парных сверхмассивных черных дыр, а их периодическое излучение связано с орбитальным движением объектов на стадии слияния.

Исследование таких систем важно для понимания природы гравитационных волн и других космических явлений. Это поможет уточнить размеры Вселенной, усовершенствовать методы измерения и создать более точные приборы для астрономических исследований.