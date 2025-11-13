Российские ученые обнаружили редкоземельные металлы на дне Тихого океана

В пробах пород, поднятых со дна северной части Тихого океана, российские ученые обнаружили высокую концентрацию редкоземельных металлов. Это может стать основанием для начала их добычи в будущем. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник ДВГИ ДВО РАН, доктор геолого-минералогических наук, автор исследования Павел Михайлик в интервью RT .

По словам ученого, в рамках 86-го рейса научно-исследовательского судна «Академик М.А. Лаврентьев» было проведено комплексное изучение подводных гор Джингу, Оджин и Нинтоку. В ходе исследования были изучены кобальтбогатые железомарганцевые корки (КМК), которые ранее не считались перспективными в этом районе.

«Главной особенностью формирования КМК является то, насколько медленно они растут: всего на 1—10 миллиметров за миллион лет», — отметил Михайлик.

За счет этой особенности железомарганцевые минералы успевают накапливать в себе очень высокие концентрации большинства химических элементов, включая редкоземельные.

Ученые установили, что источником вещества служит морская вода, но высокие концентрации некоторых металлов, например, свинца и молибдена, не укладываются в общую гидрогенную теорию генезиса КМК. Поэтому основной упор в исследовании был сделан на то, чтобы установить источник этих стратегически важных металлов в этих образованиях. Выяснилось, что дополнительно ценные элементы были привнесены гидротермальными флюидами.

По данным ВНИИОкеангеологии, запасы ЖМО на морском дне огромны, они оцениваются в 94,5 миллиарда тонн сухой руды. Добыча морских минеральных ресурсов — одно из самых перспективных направлений. Сейчас важно развивать технологии для их извлечения.

В морских рудах заключены очень большие ресурсы. Например, потенциальные ресурсы кобальта в ЖМО примерно в 18,8 раза больше его ресурсов на суше, а никеля — в 2,4 раза.