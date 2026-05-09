Российские ученые обнаружили ген, который мешает восстановлению после травм позвоночника

Ученые из Университета «Сириус», СПбГУ и Института физиологии РАН обнаружили, что отключение гена рецептора TAAR5 способствует более быстрому восстановлению двигательных функций после травм спинного мозга. Об этом сообщили «Известия» .

Результаты могут лечь в основу разработки новых методов лечения тяжелых неврологических повреждений.

Для изучения влияния гена на процесс восстановления ученые провели эксперимент. Они сравнили обычных мышей и животных с отключенным TAAR5, которым моделировали травму спинного мозга. В течение пяти недель специалисты оценивали подвижность, рефлексы и поведение мышей. У второй группы восстановление проходило быстрее, особенно в отношении базовых двигательных функций, добавил Ferra.ru.