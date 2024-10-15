Российские ученые нашли на Курильских островах 10 новых видов морских червей

Ученые из Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН и ряда других институтов обнаружили на Курильских островах 10 новых видов морских червей. Об этом сообщил сайт MK.Ru.
Как рассказали в Минобрнауки России, образцы новых видов зафиксированы — теперь их ждет морфологический и молекулярный анализ в лаборатории.
Во время экспедиции исследователям также удалось выяснить, что из акватории Курил пропали двустворчатые моллюски. Ранее Mytilus trossulus здесь были представлены в больших количествах. Специалисты намерены установить, в чем заключается причина возможного прекращения размножения моллюсков в этом регионе.
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