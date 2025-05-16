Российские специалисты представили глубоководный аппарат с ИИ-навигацией

Компания «ЭЛМИКС», которая работает в Научно-технологическом центре «Сириус», представила инновационное изобретение — глубоководный аппарат TurtleROV2. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу федеральной территории.

Разработка способна проводить исследования на глубине до 400 метров без внешней навигации. Аппарат весит менее 35 килограммов и отличается высокой маневренностью.

Он может ориентироваться на большой глубине без внешних систем. Устройство подойдет для геофизических работ, экологического мониторинга, судовых осмотров, подводной диагностики, сбора проб и других задач. Аппарат полностью разработан российскими специалистами и готов к серийному производству.