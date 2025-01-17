Российские и китайские ученые создали систему защиты данных на основе блокчейна

Ученые из России и Китая разработали механизм защиты данных на облачных сервисах с использованием блокчейна. Об этом пишет сайт RT со ссылкой на пресс-службу СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Технология разделяет информацию на блоки, связанные криптографическими ключами, позволяя пользователю мгновенно узнавать о попытках доступа к его данным. Алгоритм ускоряет криптографические вычисления на 83%, снижая затраты на хранение и защиту информации.
Российские ученые и специалисты Аграрного университета провинции Цзянси утверждают, что этот метод обеспечит безопасность личных и корпоративных данных в облаке, минимизируя риски утечек и взломов. Итоги исследования опубликовали в научном журнале Future Generation Computer Systems.
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