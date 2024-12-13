Российские и иностранные физики изучили свойства феррита никеля для создания микроэлектроники будущего

Структурно-чувствительные свойства феррита никеля меняются на фоне точечных дефектов в структуре соединения. Благодаря этому материал можно применять для спинтроники и производства микросхем резистивной памяти. К такому выводу пришли сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН совместно с коллегами из Индонезии и Тайваня, пишет сайт «Известия».