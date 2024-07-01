Российские химики разработали новый метод получения промышленных фильтрующих мембран

Ученые из Института химии растворов РАН разработали новую методику получения фильтрующих мембран из полипропилена. Об этом сообщил RT со ссылкой на Минобрнауки России.

Мембранные фильтры применяются в целом ряде отраслей — для фильтрации воды, отделения сероводорода от природного газа, при создании аккумуляторов. В ходе исследования специалисты установили, что полученные ими материалы превосходят импортные образцы таких мембран.

Отмечается, что внедрение технологии поможет заменить импорт материалов, которые сегодня часто закупаются российскими компаниями за рубежом.

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