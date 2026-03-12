Российские химики разработали метод безболезненной диагностики остеопороза
Химики Санкт-Петербургского государственного университета совместно с врачами создали быстрый и безболезненный способ оценки состояния костной ткани путем измерения уровня свободного кальция в слюне. Об этом сообщил сайт Ferra.ru со ссылкой на основателя федеральной сети «Зубы за один день» Залима Кудаева.
По его словам, преимуществом метода является возможность выявления остеопороз на ранних стадиях, когда эффективность лечения максимальна. Ранее применяемые методы могли определить лишь общий уровень кальция, что недостаточно для точной диагностики. Новый подход позволит выявлять заболевания, включая раковые опухоли и остеопороз, обеспечивая своевременное медицинское вмешательство.