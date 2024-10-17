Российские химики первые в мире создали новый тип анти-МОК-соединений

Ученые из России впервые синтезировали вещества антиметаллоорганических каркасов (анти-МОК), сделав важное открытие в сфере фундаментальной химии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Отмечается, что химики из Челябинска, Иркутска и Санкт-Петербурга создали вещество с обратной структурой. Соединения нового класса можно использовать в промышленности, например, в газовых областях.

Ученые рассказали, что исследование не потребовало серьезных технических затрат, поэтому предполагается, что промышленное производство анти-МОК станет прибыльным и успешным процессом.