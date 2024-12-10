Российские физики изучили электромагнитные излучения молний в лабораторных условиях

Специалисты Физического института имени П. Н. Лебедева РАН исследовали генерируемые молниями излучения на лабораторной установке. Ученые составили временную карту электромагнитных зарядов, которые возникают на разных стадиях развития молнии. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей Российского научного фонда.

По данным физиков, благодаря исследованию можно научно обосновать и спрогнозировать механизмы развития электрических разрядов в грозовых облаках.

Работа имеет практическое значение в связи с тем, что молнии опасны для авиации, энергетических объектов, чувствительной радиоаппаратуры и надводных кораблей. Результаты лабораторного эксперимента опубликовали в журнале Journal of Applied Physics.