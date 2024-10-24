Российские ботаники смогли отрегулировать выработку полифенолов в чае с помощью света

Специалисты Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН и Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН смогли с помощью света отрегулировать выработку полифенолов в чае. Об этом написал RT со ссылкой на International Journal of Molecular Sciences.
Ученым удалось установить, что концентрацию лекарственных соединений в растениях можно повысить за счет экстремально яркого света. В таких условиях растения начинают испытывать окислительный стресс, в ответ на который они наращивают синтез полифенолов.
Как пояснили ботаники, полифенолы снижают риски развития целого ряда заболеваний, а также востребованы в фармацевтике. В организме человека они действуют как антиоксиданты.
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