Российские ботаники смогли отрегулировать выработку полифенолов в чае с помощью света

Специалисты Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН и Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН смогли с помощью света отрегулировать выработку полифенолов в чае. Об этом написал RT со ссылкой на International Journal of Molecular Sciences.

Ученым удалось установить, что концентрацию лекарственных соединений в растениях можно повысить за счет экстремально яркого света. В таких условиях растения начинают испытывать окислительный стресс, в ответ на который они наращивают синтез полифенолов.

Как пояснили ботаники, полифенолы снижают риски развития целого ряда заболеваний, а также востребованы в фармацевтике. В организме человека они действуют как антиоксиданты.