Российские биохимики выявили способ быстрого получения терапевтических антител

Ученые из Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН разработали методику, которая позволяет в быстрые сроки определять набор терапевтических антител. Об этом сообщил RT.

Биохимики составили «библиотеку» всех антител, выявленных в крови уже заболевших людей. В каталог вошли тысячи последовательностей белков. Из них специалисты отбирают те молекулы, которые активно атакуют возбудитель. Именно они применяются для лечения других пациентов.

Отмечается, что разработанная методика ускорит подбор терапии в случае новых вспышек малоизученных инфекций.