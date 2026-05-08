Россиянам рассказали о магнитных бурях 9 мая

В День Победы 9 Мая геомагнитная обстановка останется спокойной, несмотря на потоки солнечного ветра из корональной дыры светила. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что 7 мая около 18:00 Земля пересекла границу быстрого потока солнечного ветра, однако геомагнитные индексы остались в зеленой зоне.

«В течение дня будут попытки раскачать магнитосферу, так что предупреждение о возможности бурь сохраняется. Завтра, в день праздника, ожидается спокойная геомагнитная обстановка», — добавили в лаборатории.

Ранее в XRAS предупредили, что 8 мая сохранится повышенная геомагнитная активность. Вероятность магнитной бури в каждый из дней — примерно 30%. Такой же шанс, что поле Земли останется спокойным или появятся слабые геомагнитные колебания.

Следующий период возмущений ожидается с 15 по 18 мая. К концу следующей недели число вспышек может увеличиться из-за выхода к Земле крупных групп пятен.