Рослесинфорг: три полигона для изучения запасов углерода заложили в Нижегородской области

В Нижегородской области заложили три тестовых полигона, целью которых является изучение запасов углерода в почве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект».
По данным организации, на каждой территории специалисты собрали базовые сведения о лесных экосистемах. Они определили тип, возраст, высоту деревьев и кустарников. Кроме того, для лабораторных исследований были взяты образцы растений, лесной подстилки и почвы.
Результатом работы станет понимание о количестве CO2, поглощаемом и отдаваемом лесами. До 2030 года Рослесинфорг планирует организовать более тысячи тестовых полигонов.
ВСУ случайно уничтожили собственный редкий беспилотник
Свыше 4 тысяч дефектов на дорогах Подмосковья отремонтировали за неделю
Подозреваемого в стрельбе по людям в Коркине арестовали
Факультет сестринского дела открыли в университете в Балашихе
Состояние дворов после устранения утечки на теплотрассе проверили в Чехове
Дорожное покрытие улучшат на Дачной улице в деревне Шарапово под Чеховом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте