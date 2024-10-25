Рослесинфорг: три полигона для изучения запасов углерода заложили в Нижегородской области

В Нижегородской области заложили три тестовых полигона, целью которых является изучение запасов углерода в почве. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект».

По данным организации, на каждой территории специалисты собрали базовые сведения о лесных экосистемах. Они определили тип, возраст, высоту деревьев и кустарников. Кроме того, для лабораторных исследований были взяты образцы растений, лесной подстилки и почвы.

Результатом работы станет понимание о количестве CO2, поглощаемом и отдаваемом лесами. До 2030 года Рослесинфорг планирует организовать более тысячи тестовых полигонов.