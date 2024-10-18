РОСБИОТЕХ: российские ученые демонстрируют успехи в сфере биотехнологий

Биотехнологии, переживающие период активного роста в РФ, — одно из наиболее значимых и востребованных направлений в вопросе развития экономики страны. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Института биотехнологии и глобального здоровья Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с RT.
По его словам, данная сфера пользуется спросом, так как соответствующие специалисты занимаются поиском решений в экологической отрасли, а также в борьбе против инфекций и вирусов.
Эксперт напомнил, что биотехнологии охватывают пищевую промышленность, энергетику, сельское хозяйство, медицину и фармацевтику. Российские ученые демонстрируют успехи в этой области, подчеркнул Куликов.
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