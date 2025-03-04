Rollingout: 28% людей с жалобами на боли в груди испытывают именно панические атаки

Неожиданная боль в груди может вызывать тревогу и страх, особенно когда сердце учащенно бьется, а дыхание становится затрудненным. Важно понимать, является ли это серьезным сердечным приступом или же панической атакой, хотя оба состояния могут иметь схожие симптомы, написал сайт rollingout.com .

Исследования показывают, что около 28% людей, обращающихся в скорую помощь с жалобами на боли в груди, испытывают именно панические атаки, а не проблемы с сердцем. Кардиологи отмечают, что знание отличий между этими состояниями позволяет принимать правильные решения в экстренных ситуациях и вовремя обращаться за медицинской помощью, написала «Мойка78».

Сердечный приступ происходит, когда одна или несколько коронарных артерий, снабжающих кровью сердечную мышцу, блокируются. Такая блокада часто вызвана жировыми отложениями, которые разрушаются и формируют тромбы, перекрывающие доступ кислорода к части сердца. Если медицинская помощь не будет оказана быстро, сердечная ткань начнет погибать через несколько минут.

Панические атаки, напротив, являются результатом неконтролируемой реакции организма на стресс. В ходе таких эпизодов симпатическая нервная система выделяет гормоны стресса. Несмотря на сильную тревогу и дискомфорт, панические атаки не приводят к физическому повреждению сердца.