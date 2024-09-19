РНФ: ученые нашли способ борьбы с резистентностью раковых клеток

Российские биохимики смогли установить, какая мутация в раковых клетках определяет их устойчивость к некоторым видам терапии. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).
По данным ученых, нарушить работу защитного механизма способен белок MDM2. Из-за его деятельности раковые клетки начинают бесконтрольно делиться и формировать опухоль.
Авторы исследования подобрали терапию, которая поможет преодолеть резистентность злокачественных клеток. Речь идет о правильной комбинации препаратов с разным механизмом действия.
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