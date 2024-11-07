РНФ: разработка ученых МГУ усиливает действие противогрибковых лекарств в тысячи раз

Биологи из МГУ имели М. В. Ломоносова нашли способ разрушить устойчивость опасных грибков к препаратам. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).
Разработка российских специалистов мешает патогенным грибкам «сговариваться» и вырабатывать защитные соединения. Ученые выяснили, какие молекулы участвуют в «общении», и разорвали цепочку.
Созданное средство может усиливать действие соответствующих препаратов в тысячи раз. Основным действующим веществом стал фермент лактоназа, который разрушает органические молекулы, вырабатываемые грибками. При совместном использовании, например, с полимиксином эффективность повышается в пять тысяч раз.
Реконструкцию стадиона «Торпедо» проверили в Люберцах
Расширенная трасса М-5 в Подмосковье приняла вдвое больший поток за 10 дней
Оформление субсидий для бизнеса упростили на «Госуслугах» в Подмосковье
«Опомнитесь, пожалуйста!» Пригожин объяснил, почему гонорар в миллион рублей — это мало
Школьница из Шатуры победила на всероссийском чемпионате по гончарному делу
Глава Можайска наградил сотрудников швейной фабрики к ее 150-летию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте