RidLife: нейробиологи выявили механизм, препятствующий выполнению неприятных дел

Человек часто испытывает страх и внутреннее сопротивление, сталкиваясь с необходимостью вести трудный диалог или приступать к созданию отчета. Ученые из Университета Киото исследовали механизмы формирования подобного поведения, сообщил RidLife .

Детальное изучение показало, что активация вентрального стриатума возрастает при выполнении неприятных заданий, в то время как активность вентрального паллидума снижается пропорционально утрате желания действовать. Полученные результаты говорят о существовании особого нейронного пути, действующего как своеобразный «тормоз мотивации». Данный механизм подавляет начало действий, если задача ассоциируется со стрессом или иными отрицательными аспектами.

Открытие данного явления дает перспективу углубленного изучения состояний, характеризующихся низкой мотивацией, таких как депрессия и шизофрения, добавил properm.ru.