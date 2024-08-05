Результаты испытаний американского препарата для защиты от ВИЧ назвали впечатляющими

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences разработала препарат ленакапавир, который защищает от заражения ВИЧ-инфекцией в течение шести месяцев. Испытания подтвердили его эффективность, заявил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Он назвал препарат «грандиозным успехом» и рассказал о его особенностях. По его словам, ленакапавир вводят внутримышечно, в то время как другие лекарства выпускались только в форме таблеток. Покровский добавил, что ВИЧ не заразилась ни одна из 2134 женщин, которым вкололи препарат.

Специалист предположил, что такую высокую эффективность ленакапавир показал благодаря тому, что его выпустили в форме инъекций, а не таблеток, о ежедневном приеме которых можно забыть.

«Там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — заключил он.

Он также указал на главный недостаток препарата — его стоимость. Годовой курс обойдется пациенту примерно в 40 тысяч долларов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок подробно рассказал о ВИЧ и СПИДе. Он напомнил, что ВИЧ-инфекция в организме человека может существовать годами и десятилетиями.