Reuters: в Канаде нашли окаменелости древнего травоядного, жившего свыше 300 млн лет назад

Исследователи обнаружили в Канаде окаменелости древнего травоядного животного. Возраст находки составляет около 307 миллионов лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Reuters.

Ученые нашли в канадской провинции Новая Шотландия череп существа, который считается одним из древнейших известных наземных позвоночных, питавшихся растениями. Это открытие представляет собой важный этап в изучении эволюции животных.

Животному дали название Tyrannoroter heberti. По информации агентства, оно обладало черепом треугольной формы, который позволял иметь крупные щечные мышцы для поедания жесткой растительной пищи, а также пастью со специализированными зубами для измельчения и перемалывания растительности.

Tyrannoroter внешне напоминал рептилию, но на самом деле относится к микрозаврам. Исследователи предполагают, что животное было около 30,5 сантиметра в длину и имело коренастое телосложение.