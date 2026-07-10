Репродуктолог Позднякова рассказала, что пол будущего ребенка зависит от типа хромосомы в сперматозоиде мужчины

Пол будущего ребенка определяется в момент оплодотворения и зависит от типа хромосомы в сперматозоиде мужчины. Обвинения женщин в рождении девочки не имеют биологических оснований, подчеркнули эксперты. Об этом «Известиям» рассказала гинеколог-репродуктолог «Лечебного центра» Анна Позднякова.

Она отметила, что яйцеклетки всегда несут X-хромосому, а сперматозоиды могут содержать либо X-, либо Y-хромосому. При слиянии X-хромосом формируется женский эмбрион, а сочетание XY дает мужской.

Реакция отца на рождение дочери может значительно влиять на самочувствие женщины в послеродовой период. По словам Поздняковой, холодность или разочарование партнера могут замедлить физическое и эмоциональное восстановление матери.

Для многих мужчин желание иметь сына связано с элементом самоидентичности и поиском «маленького двойника». Рождение дочери может переживаться как разрушение придуманного сценария, что ведет к отстраненности или сарказму со стороны отца.

Психолог Екатерина Каталина поясняет, что мужчине важно признать: его чувства вызваны не самим ребенком, а несовпадением реальности с его фантазией. Привязанность часто формируется постепенно через ежедневный контакт: помощь в уходе, прогулки и общение.