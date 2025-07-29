Реаниматолог Сеньчуков объяснил, что свет в конце тоннеля при клинической смерти связан с угасанием мозга

Реаниматолог Сергей Сеньчуков, несколько лет назад ставший священником, в разговоре с сайтом aif.ru заявил, что рассказы переживших клиническую смерть пациентов о свете в конце тоннеля связаны с особенностями мозговой деятельности.

Врач подтвердил отсутствие свидетельств встречи пациентов с умершими родственниками или мистическими существами. Доктор предположил, что восприятие света может быть вызвано специфическим процессом угасания сознания, отметило ИА НСН.

Проверить гипотезу невозможно, так как наука пока бессильна изучать деятельность мозга в состоянии клинической смерти, подчеркнул Сеньчуков.

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