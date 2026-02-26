Разработки в сфере биоэкономики представили на Форуме будущих технологий
Биотехнологии становятся одним из драйверов глобальной экономики. Их объем на мировом рынке превысил четыре триллиона долларов. И Россия готова занять свою нишу — для этого у нее есть уникальные ресурсы.
В этом году в форуме приняли участие более 1700 человек из 37 стран. Свои передовые разработки представили более 350 российских и зарубежных компаний. Ключевым событием стал приезд президента Владимира Путина, выступившего с речью на пленарном заседании.
Главная задача биотехнологий — максимально удешевить производство. По оценкам экспертов, внедрение новых технологий в будущем позволит снизить стоимость производства одной килокалории продукции на 48%.
Однако такие проекты нуждаются в финансировании. И здесь на помощь приходят ведущие компании страны.
«Самым ранним, например, университетским проектам мы помогаем грантами — чтобы довести их до самостоятельности. В более крупные компании мы можем инвестировать», — заявил модератор пленарного заседания, зампредседателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
Среди проектов, представленных на форуме — селекция отечественной клубники по полному циклу. Реализация позволит снизить зависимость от внешних поставок — сегодня в России импортируется более 90% внесезонной ягоды.
Кроме того, ученые научились вживлять биоматериал в липидные и полимерные капсулы, что позволяет значительно увеличить урожайность культур, и создали инновационные автономные энергоустановки, преобразующие энергию газа напрямую в электричество.