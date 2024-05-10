Раскрыт секрет сохранения ясного ума долгожителями | 360°

Наука 10 мая 2024, 03:10 Раскрыт секрет сохранения ясного ума долгожителями JNeurosci: долгожители сохранили ясный ум из-за белого вещества головного мозга Freepik

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Исследователи из испанского Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии выяснили, что долгожители сохраняют ясный ум в старости благодаря целостности микроструктуры белого вещества в их головном мозге. Результаты исследования опубликовали в Journal of Neuroscience (JNeurosci).

В процессе исследования 64 человека старше 80 лет и 55 добровольцев моложе 80 лет прошли серию тестов для оценки их когнитивных способностей. Помимо этого, у каждого участника проекта взяли образцы крови для анализа, а также визуализировали структуры, функции и биохимические характеристики их головного мозга.

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Ученые выяснили, что участники сохранили такой же ясный ум, как и люди, которые моложе их на 20-30 лет. У них оказалась в порядке даже эпизодическая память.

Все это было связано с сохранением целостной структуры белого вещества мозга, которое незначительно уменьшилось в областях, отвечающих за обработку и запоминание информации. Речь идет об энторинальной коре и гиппокампе.

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