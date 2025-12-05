РАН: токсичные тропические водоросли обнаружили в Приморье

Специалисты Национального научного центра морской биологии ДВО РАН впервые обнаружили в прибрежных водах Дальнего Востока микроскопическую водоросль, характерную для тропических и субтропических регионов. Открытие сделали на исследовательской станции в заливе Петра Великого, недалеко от Владивостока. Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на пресс-службу Российской академии наук.

Клетки динофлагелляты вида Coolia malayensis нашли в сентябре 2021 года. Ранее представители этого рода считались обитателями исключительно теплых широт, однако в последние годы их все чаще отмечают в зонах с умеренным климатом. Ученые связывают эту тенденцию с ростом температуры морской воды.

Летом 2021 года вода в заливе Петра Великого прогрелась до +28 градусов, что стало рекордом за все время наблюдений. В этот период отмечалось сильное влияние субтропических водных масс, которые, вероятно, и занесли клетки Coolia malayensis.

Массовое размножение динофлагеллят рода Coolia способно вызывать вредоносное цветение воды, негативно сказывающееся на морских экосистемах и наносящее существенный экономический ущерб. Кроме того, водоросли могут быть причиной сигуатеры — опасного пищевого отравления у людей.