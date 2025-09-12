РАН: способность борщевика Сосновского вызывать ожоги связана с его метаболической активностью

Сотрудники Института общей генетики РАН изучили, чем отличается борщевик Сосновского, вызывающий ожоги, от безвредного сибирского борщевика. Ученые проанализировали транскриптомы и метаболомы обоих видов растений, сообщило ОТР .

«Выяснилось, что гены обоих видов кодируют ферменты, необходимые для синтеза фотосенсибилизирующих веществ фуранокумаринов, но различия отмечаются в регуляции экспрессии этих генов», — рассказали специалисты.

Исследование показало, что оба вида борщевика имеют гены для синтеза фуранокумаринов, повышающих чувствительность кожи к ультрафиолету. Однако у борщевика Сосновского обнаружено больше линейных соединений, ответственных за фотосенсибилизацию, что может быть связано с его метаболической активностью.