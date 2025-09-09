Путину в «Сириусе» рассказали о разработке нового средства от рака

Молодые ученые университета «Сириус» рассказали президенту России Владимиру Путину об успешных испытаниях нового средства против рака на мышах. Они выразили надежду, что препарат будет готов к клиническим исследованиям в 2026 году, сообщила пресс-служба Кремля.

Директор Научного центра трансляционной медицины, председатель Ученого совета НТУ «Сириус» Роман Иванов сравнил вакцины с дровами, которые позволяют развиться иммунному ответу, но их надо перед этим поджечь.

«Вот для этого мы разрабатываем <…> молекулы РНК, которые при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в органах», — объяснил он.

Российские исследователи намерены найти новую стратегию для лечения разных видов рака. В частности, они занимаются иммуноонкологией, то есть задействуют иммунную систему для борьбы с раковыми клетками.

Путин пообещался с молодыми учеными в ходе визита в научно-технологический университет «Сириус». Он отметил, что за минувшие 10 лет образовательный центр стал настоящей кузницей кадров.