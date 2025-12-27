Psy Post: психологические диагнозы могут влиять на выбор партнера

Ученые провели исследование и выяснили, что наличие определенных психологических диагнозов может влиять на предпочтения людей при выборе партнера. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на Psy Post.

Согласно результатам, люди с диагнозами психических заболеваний часто выбирают партнеров с аналогичными состояниями. Однако исследователи отмечают, что их работа носит наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственные связи.

Среди ограничений исследования — отсутствие данных о том, когда был поставлен диагноз: до или после начала романтических отношений. Это означает, что схожесть диагнозов не обязательно является результатом осознанного выбора партнера.