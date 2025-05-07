Психолог Карпов: письмо от руки снижает уровень стресса и улучшает память

Привычка писать от руки активирует разные участки мозга и оказывает положительное влияние на память, моторные навыки, концентрацию и стрессоустойчивость. Это подтверждено исследованиями в области психологии и когнитивистики, заявил психолог Андрей Карпов в беседе с АБН24 .

Эксперимент 2014 года показал: студенты лучше запоминали информацию, если писали конспекты от руки, а не печатали на клавиатуре. Риск забыть что-то снижается благодаря тому, что ручное написание требует большей когнитивной обработки данных.

«Письмо от руки требует больше внимания и сосредоточенности, чем печатание на клавиатуре. Это может привести к лучшему пониманию материала», — объяснил эксперт.

По словам Карпова, письмо как форма самовыражения обладает терапевтическими свойствами. Снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние помогает ведение дневника или простая запись своих мыслей и чувств.

Кроме того, психолог утверждает, что привычка писать от руки может стимулировать креативное мышление. Участники одного исследования сгенерировали больше творческих решений, когда записывали идеи вручную, а не на компьютере.